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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

Модрич и Перишич все еще в составе Хорватии. Далич верит в них против Португалии, но ищет новые имена

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Португалия — Хорватия 5 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Лука Модрич, сборная Хорватии.
Фото Global Look Press
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«Шашечным» нужно обновиться после провала на Евро.

5 сентября Португалия и Хорватия сойдутся в первом туре группового этапа Лиги наций. Команды из высшего дивизиона турнира встретятся на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, начало матча — в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 1
05 сент, 21:45. Estadio da Luz (Лиссабон)
Португалия
Хорватия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Португалия — Хорватия 5 сентября 2024 года

По мнению букмекеров, хозяева — серьезные фавориты: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.64, что составляет приблизительно 59% вероятности. Выигрыш подопечных Златко Далича идет за 5.60 (16%) — это наименее реальный итог противостояния. Вероятность того, что команды разделят очки, оценена в 3.90 (25%).

Команды встречались в Лиге наций в 2020 году — тогда португальцы дважды обыграли «Шашечных». Поставить на то, что Хорватия в предстоящей игре как минимум не уступит (X2), можно с котировкой 3.90.

Три наиболее вероятных, по оценкам аналитиков, результата встречи отражают превосходство Португалии:

• 1:0 — за 5.00;

• 2:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 6.40.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.70.

Рынок «обе забьют» представлен за 2.13, альтернативный вариант дан за 1.67.

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Португалия — Хорватия: прогноз и анализ матча Лиги наций 5 сентября 2024 года

Обе команды не лучшим образом выступили на чемпионате Европы, который этим летом прошел в Германии. Хорваты драматично не вышли из группы, пропустив в решающем матче с Италией в компенсированное время (1:1). После турнира показалось, что золотое хорватское поколение окончательно состарилось. Результат действительно ужаснул, ведь на двух последних чемпионатах мира команда входила в топ-3, а в прошлом сезоне Лиги наций Хорватия уступила в финале Испании только в серии 11-метровых.

Действительно, многим лидерам «Шашечных» уже немало лет: Луке Модричу — 38, Ивану Перишичу — 35, Андрею Крамаричу и Анте Будимиру — по 33. При этом в команде все же есть несколько классных молодых имен: 21-летний Мартин Батурина из загребского «Динамо», защитник Йошко Гвардиол, который старше всего на год, но уже выступает в основе «Манчестер Сити». Вызывают интерес полузащитники Лука Сучич (21 год) и Петар Сучич (20). Все они попали в заявку Хорватии на предстоящие матчи.

«У каждого есть шанс побороться за свою роль в национальной сборной, упорно работая и показывая качественные выступления, — высказался Далич. — Соперники в Лиге наций сильны, начиная с Португалии. Хорватия всегда стремится побеждать. Но мы также будем искать новые лица, пробовать новые решения и сохранять самое главное — единство, командный дух и менталитет победителя».

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Португалия выступила на Евро чуть лучше — вылетела в четвертьфинале, проиграв Франции в серии пенальти. При этом команда показала невыразительную игру, а ее лидер Криштиану Роналду по-настоящему разочаровал — впервые в карьере не забил на крупном турнире сборных. Португальцы удивили ограниченностью в атаке: в последних трех поединках на турнире ни разу не забили, а скромную Словению в 1/8 финала прошли только в послематчевых 11-метровых.

Португалия — Хорватия: статистика личных встреч

В личном противостоянии команд на стороне португальцев огромное преимущество — шесть побед в восьми матчах во всех турнирах. Хорватия взяла верх лишь однажды — в товарищеской встрече в июне этого года.

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Прогноз и ставка на матч Португалия — Хорватия

Хорваты ужасно выступили на чемпионате Европы, не выиграв ни одного из трех матчей группового этапа. Команда не сильно изменилась и поэтому вряд ли даст серьезное сопротивление Португалии, которая все же до Евро выглядела одной из сильнейших команд континента. К тому же у португальцев огромное превосходство в личных встречах — шесть побед в восьми играх. А в двух из трех прошлых очных матчей они заколачивали «Шашечным» минимум три гола.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.89.

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