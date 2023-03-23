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Сегодня, 14:15

Португалия — Лихтенштейн: отличный шанс для Роналду улучшить голеадорскую статистику

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Португалия — Лихтенштейн 23 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Криштиану Роналду в сборной Португалии.
Фото Global Look Press
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23 марта в Лиссабоне состоится матч первого тура отборочного турнира ЧЕ-2024 Португалия — Лихтенштейн. Команды сойдутся на стадионе «Жозе Алваладе». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром выступит норвежец Эспен Эскос.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
23 мар, 22:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
Лихтенштейн

Букмекерская компания PARI настолько уверена в победе Португалии, что не открыла рынок на успех команд или ничью. Поэтому вы можете взять, например, триумф хозяев с форой (-4.5) мяча за 1.70.

Ставка в 1000 рублей на этот результат принесет 1700 рублей в случае благоприятного исхода.

Аналитики убеждены в уничтожении Лихтенштейна. Тотал больше 5.5 гола идет за 1.95, ТМ 5.5 — за 1.85.

Индивидуальный тотал больше 5.5 мяча для Португалии оценен в 2.17.

Последние четыре матча гости проиграли всухую. На обмен голами можно поставить за 3.50. Обратный рынок предложен за 1.30.

Три самых вероятных результата обещают разгром Лихтенштейна:

  • победа Португалии 5:0 идет за 6.50;

  • 4:0 — за 7.00;

  • 6:0 — за 7.50.

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Прогноз и ставка на матч Португалия — Лихтенштейн

Португалия поменяла тренера после провала на чемпионате мира в Катаре — теперь команду возглавляет Роберто Мартинес. Криштиану Роналду тоже получил вызов, и, судя по заряженной игре португальца в Саудовской Аравии, он предельно мотивирован исправиться за провальный мундиаль.

В прошлом году Лихтенштейн проиграл все шесть матчей в рамках Лиги наций с общим счетом 1:11 и тоже сменил тренера на австрийского специалиста Рене Паурича. Правда, это вряд ли поможет им избежать последней строчки в группе отбора на Евро по прогнозам букмекеров.

Португалия, естественно, считается фаворитом и сделает все, чтобы перед своими фанатами извиниться за ЧМ и начать квалификацию ЧЕ максимально ярко. Сюда же можно добавить, что с Лихтенштейном португальцы играли семь раз — выиграли шесть встреч и один раз скатали ничью. Общий счет противостояния — 35:3.

Рекомендуемая ставка: победа Португалии с форой (-4.5) за 1.70.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Лихтенштейна по футболу
Сборная Португалии по футболу
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