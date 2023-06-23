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Португалия — Нидерланды: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 24 июня 2023 года

Прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 Португалия — Нидерланды 24 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Юрген Эккеленкамп (Нидерланды) в матче против Бельгии.
Фото Global Look Press
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24 июня стартует второй тур группового этапа Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года. В одном из матчей группы А сойдутся Португалия и Нидерланды. Игра пройдет на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси, стартовый свисток румынского арбитра Горация Фесника прозвучит в 19.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.

Чемпионат Европы U21. Группа A
24 июн, 19:00. ()
Португалия U21
Нидерланды U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу номинальных хозяев можно с коэффициентом 2.71, что составляет примерно 35% вероятности. Выигрыш оранжевых доступен с котировкой 2.66 (36%), ничья идет за 3.32 (29%).

Думаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3320 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 5.80;

• 0:0 — за 8.00;

• триумф голландцев 1:0 — за 8.50.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.82. Неудивительно, что эксперты сомневаются в атакующем потенциале команд, — в первом туре они не забили ни разу.

Вероятность увидеть точные удары от обеих сборных оценена в 1.77, обратный рынок предложен за 2.04.

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Прогноз и ставка на матч Евро-2023 среди команд U21 Португалия — Нидерланды

Португальцы стартовали с неожиданного поражения от Грузии, которая по составу выглядит однозначным аутсайдером группы А. Но команда Руя Жорже, имея серьезное игровое преимущество, уступила всухую (0:2). Нидерланды стартовали с нулевой ничьей против Бельгии. Обе сборные не забили еще ни одного мяча на турнире, но при этом показывали симпатичную игру. К тому же соперники располагают качественными игроками в группе атаки: за «оранье» выступают Брайан Бробби, Джошуа Зиркзее, Райан Гравенберх, за Португалию — Педру Нету, Андре Алмейда и Нуну Тавареш.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.99.

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