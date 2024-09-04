Президент КХЛ Морозов посетил выставку от команды Fonteam

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов побывал на организованной Fonteam выставке «Внутри КХЛ» и поделился впечатлениями от проекта.

«Это интересная и хорошая акция от наших партнеров, переезжающая выставка. Мы зашли, посмотрели, много активностей: можно и квест пройти, и сфотографироваться на память, в том числе и с кубком. Многие экспонаты предоставлены командой «Металлург». Наверное, в следующих городах будут экспонаты домашних команд, — заявил Морозов. — Это интересно для болельщиков, думаю, это зайдет, люди будут пользоваться, приходить раньше на стадионы, пока позволяет погода, проводить здесь время семьями, подготавливаться к матчам и поддерживать свою любимую команду».

Выставочным залом стала грузовая фура. Ее контейнер превратится в зону мультимедийного экспонирования: шайбы, амуниция и клюшки участников решающих матчей турнира; коллекция артефактов и талисманов; зона с играми, а также сердце экспозиции — Кубок Гагарина.