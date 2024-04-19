Проект FONTEAM — победитель международной HR-премии Team Awards

Букмекерская компания FONBET выиграла престижную HR-премию Team Awards. Церемония награждения прошла в Москве 18 апреля.

Компания победила в номинации «Прорыв года» за реализацию проекта FONTEAM, работа над которым требовала исключительной командной работы сотрудников различных отделов. Экспертный совет премии и члены жюри отметили высокий уровень командного взаимодействия при реализации проекта.

«Мы благодарим жюри за признание проекта, реализованного командой FONBET. Мы рады делиться управленческими технологиями, опытом реализации крупных проектов на стыке благотворительности, спорта и маркетинга. Отдельная награда — быть частью профессионального сообщества лидеров и управленцев, которые создают новые практики», — прокомментировала победу Анастасия Киреенко, директор по персоналу и организационному развитию FONBET.

В прошлом году FONBET победил в номинации «Команда года».

Премия Team Awards — уникальное событие для компаний, которые хотят повысить свой уровень в поиске, мотивации и управлении людьми. Лауреаты премии — компании, которые представили наиболее эффективные, смелые и инновационные проекты в области построения сильных команд.

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