Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Букмекеры оценили шансы «Реала» снова стать сильнейшей командой Европы

Евгений Коростелев
Родриго и Дани Карвахаль.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

19 апреля определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов. Компанию отобравшимся во вторник в четверку сильнейших «Реалу» и «Милану» составили «Манчестер Сити» и «Интер». В результате в первом полуфинале отношения будут выяснять испанская и английская команды, а во втором — итальянские гранды.

Массимилиано Аллегри, главный тренер &laquo;Ювентуса&raquo;. «Спортинг» — «Ювентус»: Аллегри снова сыграет прагматично и поплатится вылетом из ЛЕ?

Аналитики считают, что у команды Пепа Гвардиолы по-прежнему лучшие шансы на победу в турнире — взять ее можно с коэффициентом 1.70. При этом на то, что «горожане» снова останутся ни с чем, котировка немногим больше — 2.15. Вторым фаворитом лиги идет «Реал» (4.70). Кстати, в прошлогоднем розыгрыше именно мадридцы преградили «Сити» путь в финал на той же стадии и в итоге в 14-й раз выиграли трофей.

Жозе Моуринью. «Рома» — «Фейеноорд»: прогноз на матч Лиги Европы 20 апреля 2023 года

На третьей строчке расположился «Интер», успех которого оценен в 7.50. В последний раз миланцы побеждали в соревновании в 2010-м с Моуринью, Милито, Это'О и Снейдером. Замыкает список претендентов сосед «нерадзурри» — «Милан» (9.00). «Россонери» выступают в еврокубке в статусе чемпионов Италии и в предыдущих двух раундах выбили «Тоттенхэм» с «Наполи», но так и не заслужили абсолютного уважения экспертов.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК Реал
0
Читайте также
В Артемовске боевики ВСУ забросали гранатами подвалы с мирными жителями
Сеул назвал стабильность в отношениях с РФ причиной отказа поставлять оружие Киеву
Экс-замминистра культуры Ярилова задержана по делу о хищении с «Пушкинских карт»
Редкое солнечное затмение произойдет 20 апреля
Популярное видео
Капризова удалили до конца матча за драку
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Авангард» может остаться без звезд
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Куда идти Никите Гусеву?
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Ротенберг — тренер сборной
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Будет ли в финале скучный хоккей?
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спортинг» — «Ювентус»: прогноз на матч Лиги Европы 20 апреля 2023 года