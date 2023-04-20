Букмекеры оценили шансы «Реала» снова стать сильнейшей командой Европы

19 апреля определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов. Компанию отобравшимся во вторник в четверку сильнейших «Реалу» и «Милану» составили «Манчестер Сити» и «Интер». В результате в первом полуфинале отношения будут выяснять испанская и английская команды, а во втором — итальянские гранды.

Аналитики считают, что у команды Пепа Гвардиолы по-прежнему лучшие шансы на победу в турнире — взять ее можно с коэффициентом 1.70. При этом на то, что «горожане» снова останутся ни с чем, котировка немногим больше — 2.15. Вторым фаворитом лиги идет «Реал» (4.70). Кстати, в прошлогоднем розыгрыше именно мадридцы преградили «Сити» путь в финал на той же стадии и в итоге в 14-й раз выиграли трофей.

На третьей строчке расположился «Интер», успех которого оценен в 7.50. В последний раз миланцы побеждали в соревновании в 2010-м с Моуринью, Милито, Это'О и Снейдером. Замыкает список претендентов сосед «нерадзурри» — «Милан» (9.00). «Россонери» выступают в еврокубке в статусе чемпионов Италии и в предыдущих двух раундах выбили «Тоттенхэм» с «Наполи», но так и не заслужили абсолютного уважения экспертов.