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«ПСЖ» — «Барселона»: где смотреть матч Лиги чемпионов 10 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» 10 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Getty Images
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10 апреля «Барселона» приедет в гости к «ПСЖ» в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча на арене «Парк-де-Пренс» начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» стартует в 21.55 мск. Команды рассудит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.

Лига чемпионов. 1/4 финала
10 апр, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Барселона

Хозяева — фавориты, считают аналитики из букмекерской компании Winline. На успех команды Луиса Энрике они дали коэффициент 1.99, что соответствует 50% вероятности. Ничья оценена в 3.90 (24%), триумф «Барсы» — в 3.70 (26%).

Вы можете угадать будущего полуфиналиста. На выход парижан в следующую стадию предложена котировка 1.78, а на их соперников — 2.13.

ТБ 2.5 в предстоящем матче доступен за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.20.

Сделать ставку на «Барсу» с форой (0) можно за 2.65, на «ПСЖ» — за 1.48.

Игроки &laquo;Боруссии&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Баварией&raquo;. «Атлетико» и «Боруссия» обескровлены в атаке. Мален травмирован, а Гризманн и Мората в плохой форме

Первый гол матча в исполнении «Парижа» идет за 1.69, каталонцев — за 2.35.

Обмен забитыми мячами можно взять за 1.58, обратный рынок — за 2.41.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов из Winline, — ничья 1:1 за 6.40.

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ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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