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Сегодня, 13:15

«ПСЖ» — «Бенфика»: прогноз на матч Лиги чемпионов 11 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бенфика» 11 октября 2022 года
Артем Белинин
Лионель Месси, «ПСЖ».
Фото Global Look Press

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» примет «Бенфику». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Парк де Пренс», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа H
11 окт, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Бенфика

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «ПСЖ» можно за 1.50, это примерно 66% вероятности исхода. Ничью оценили в 4.90 (23%), победу «Бенфики» — в 6.50 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Если считаете, что «Бенфика» повторно не проиграет парижанам, можете поставить на это за 2.70.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.28, Ф2(+1.5) — за 1.67.

Эксперты считают, что в игре будет забито три и больше мячей — тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.53.

Два гола от «ПСЖ» весьма вероятны, коэффициент на ИТБ1 (1.5) всего 1.46. Можно повысить ставки и взять ИТБ1 (2.5) за 2.45.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:1 в пользу парижан за 7.90.

Джанлуиджи Доннарумма, &laquo;ПСЖ&raquo;. «ПСЖ» — «Бенфика»: вратари опять испортят праздник?

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Бенфика»

Первая игра на «Эштадиу да Луж» могла получиться сверхголевой, но вмешались вратари обоих клубов — в итоге сыграли 1:1. Влаходимос стал лучшим игроком «Бенфики», совершив семь спасений. Доннарумма стал вторым лучшим футболистом после Месси в «ПСЖ», на его счету шесть сейвов. Если у вратарей вновь получится устроить представление, то много голов можно не ждать. Другое дело, что условия изменятся — у «Бенфики» уже не будет домашней поддержки трибун, а с ней может исчезнуть и вратарский кураж. Тогда-то голы и пойдут.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.53.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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