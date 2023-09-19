19 сентября в центральном матче первого игрового дня группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сразится с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет на «Парк-де-Пренс» в Париже и начнется в 22.00 по московскому времени со свистком испанского арбитра Хесуса Хиль Мансано. В прямом эфире ее можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Okko Спорт» с 21:45 мск.

Букмекерская компания Winline считает «ПСЖ» фаворитом. Победа парижан доступна за 1.77, что примерно 57% вероятности исхода. Ничья идет за 4.10 (24%), успех «Боруссии» — за 4.50 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае равенства принесет выплату в 4100 рублей, а чистая прибыль составит 3100 рублей.

Вариант Х2 идет за 2.15. «Боруссии» придется постараться, чтобы не дать себя в обиду.

На то, что в матче будет забито три и более мяча, котировка — 1.55. На ТМ 2.5 — 2.41. В двух последних встречах с участием «Боруссии» и в трех у «ПСЖ» прошел «верх».

Эксперты полагают, что мяч влетит и в одни, и в другие ворота, поэтому на условие «обе забьют» котировка — 1.57. Противоположное оценено в 2.36.

Победа «Боруссии» хотя бы в одном тайме оценена серьезными 2.30, «ПСЖ» — в 1.38.

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