7 мая в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов «ПСЖ» столкнется с «Боруссией». Игра состоится на арене «Парк-де-Пренс» в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба.

Аналитики компании Winline назвали хозяев фаворитами поединка. На победу «ПСЖ» можно поставить с коэффициентом 1.48, что составляет около 66% вероятности. Ничья оценена в 4.80 (20%), а успех «Боруссии» — в 6.80 (14%).

На выход парижан в финал предложена котировка 1.63, а на их соперников — 2.27.

ТБ трех мячей в предстоящем матче доступен за 1.75, ТМ 3 — за 2.05.

Обмен голами можно взять за 1.63, обратный рынок — за 2.28.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов из Winline, — 2:0 или 2:1 в пользу парижан. На оба результата дан коэффициент 7.60.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Боруссия»

«ПСЖ» обменялся голами с соперниками в шести из восьми матчей в Лиге чемпионов. При родных фанатах команда Луиса Энрике не уступила в 11 из 13 предыдущих встреч ЛЧ (девять побед и две ничьи). При этом в четырех из пяти домашних поединков в главном еврокубке парижане забили два мяча или больше. В то же время «Боруссия» не выиграла в пяти из семи последних визитов к соперникам по ЛЧ — три закончились поражениями. Самый ожидаемый исход — результативный успех «Парижа».

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» и ТБ 2.5 за 1.95.

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