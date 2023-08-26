26 августа в лиге 1 сойдутся первая и вторая команды прошлого сезона — «ПСЖ» и «Ланс». В нынешней кампании дела у клубов идут не так хорошо, после двух игровых недель они занимают 12-ю и 15-ю строчки. Поединок третьего тура пройдет на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22.00 мск по свистку рефери Франсуа Летексье. В России легально не показывают чемпионат Франции.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, парижане — серьезные фавориты: взять их триумф можно с котировкой 1.61, это приблизительно 61% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 5.37 (17%), даже на ничью коэффициент ниже — 4.38 (22%).

Ставка в 1000 рублей на «ПСЖ» при благоприятном исходе принесет 1610 рублей.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом (3:1). «Ланс» — не самый удобный соперник для парижан: в последних 10 встречах столичный клуб обыграл кроваво-золотых только пять раз. Непоражение гостей в предстоящем туре доступно за 2.40.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.75;

• 2:0 в пользу «ПСЖ» — за 8.00;

• 1:0 и 2:1 — за 8.25.

В минувшем розыгрыше лиги 1 клубы выдали два ярких матча с четырьмя забитыми мячами: тотал больше 2.5 гола на предстоящую игру доступен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.26.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.75, вариант «обе забьют — нет» можно взять за 2.09.

Прогноз и ставка на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Ланс» 26 августа 2023 года

Парижане неважно стартовали в новой кампании: дважды разошлись «миром» и забили лишь один мяч. «Ланс» начал с поражения и ничьей, но куда лучше проявил себя у чужих ворот — отметился уже тремя голами. Противостояния ПСЖ и кроваво-золотых — достаточно результативные. В прошлом сезоне команды обменялись победами с одинаковым счетом (3:1). А в семи из последних 10 встреч оппоненты неизменно огорчали друг друга.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.75.

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