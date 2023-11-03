3 ноября «ПСЖ» в 11-м туре чемпионата Франции сойдется с «Монпелье». Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс», стартовый свисток арбитра Рюдди Бюке прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России легально не показывают лигу 1.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — однозначные фавориты: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.29, что составляет примерно 76% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 9.25 (10%), даже ничья доступна с гораздо меньшей котировкой 6.36 (14%).

«ПСЖ» обыграл «паладинов» в восьми последних встречах в чемпионате. Непоражение «Монпелье» идет за сомнительные 3.77.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата поединка намекают на серьезное преимущество хозяев:

• 2:0 в пользу «ПСЖ» — за 8.00;

• 2:1 и 3:0 — за 8.75;

Тотал больше 3.5 гола предложен за 1.95, ТМ 3.5 — за 1.88.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценили в 1.71, обратный рынок можно оформить за 2.15.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Монпелье»

«Паладины» — легкий соперник для парижан. Они обыграли «Монпелье» в восьми последних встречах в чемпионате, причем каждый раз с разницей минимум в два мяча. К предстоящему поединку подопечные Луиса Энрике еще и набрали неплохой ход: победили в четырех подряд матчах во всех турнирах, трижды — с преимуществом минимум в два гола. В прекрасной форме находится Килиан Мбаппе — у него уже 12+1 во всех соревнованиях.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.76.

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