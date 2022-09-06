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6 сентября, 17:15

«ПСЖ» — «Ювентус»: где смотреть матч Лиги чемпионов 6 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЛЧ «ПСЖ» — «Ювентус» 6 сентября 2022 года
Евгений Коростелев
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

6 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится сумасшедший по интриге матч — «ПСЖ» примет «Ювентус». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Парк де Пренс», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск. Обслужит встречу англичанин Энтони Тэйлор.

Лига чемпионов. Группа H
06 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:1
Ювентус

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «ПСЖ» громадный перевес над соперником. Поставить на победу парижан можно с небольшим коэффициентом 1.32, что примерно 75% вероятности исхода. Ничья идет за 5.80 (17%), а успех «Ювентуса» — за чудовищно высокие для итальянского гранда 10.5 (8%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае сенсации принесет 5800 рублей, чистая прибыль составит 4800 рублей.

Считаете, что котировка на триумф «бьянконери» неоправданно высокая? Возьмите вариант «гости не проиграют» за 3.60.

Букмекеры считают, что соперники обязательно пробьют «верх» по голам — взять его можно за 1.48, ТМ 2.5 оценен в 2.65.

Обмен голами доступен за 1.86: «ПСЖ» отличился во всех семи матчах этого сезона, «Ювентус» — в четырех из пяти.

Пенальти доступен за 2.50, удаление — за 4.00. Горячие итальянцы и Неймар вполне могут не найти общего языка на поле.

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Гол Мбаппе можно взять за 1.65, Месси — за 1.75, Неймара — за 1.90. На троих они забили в лиге 1 уже 17 мячей за шесть игр.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «ПСЖ» за 6.90.

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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