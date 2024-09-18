«ПСЖ» начнет новый розыгрыш Лиги чемпионов игрой с «Жироной» — дебютантом турнира. Матч пройдет 18 сентября в Париже на арене «Парк де Пренс» и начнется в 22.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада арбитров во главе с немцем Даниэлем Зибертом. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании FONBET считают парижан серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.40, что составляет около 70% вероятности. Успех каталонского клуба идет за 7.40 (13%), ничья предложена с котировкой 5.30 (17%).

Вероятность того, что «Жирона» дебютирует в ЛЧ не с поражения, оценена в 3.00.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, исхода поединка намекают на силу «ПСЖ»:

Тотал больше 3.5 мяча доступен за 2.10, ТМ 3.5 — за 1.75.

Рынок «обе забьют» дан за 1.70, обратный вариант — за 2.10.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Жирона»

Парижане выглядят большими фаворитами: четыре стартовых тура чемпионата Франции они выиграли с общим счетом 16:3. «Жирона» после фееричной прошлой кампании с трудом вкатилась в эту: лишь две победы в пяти матчах чемпионата и разгромные поражения от топ-клубов — «Атлетико» (0:3) и «Барселоны» (1:4). «ПСЖ» же выиграл каждую игру сезона с разницей минимум в два мяча.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.02.

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