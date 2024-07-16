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Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

«Пюник» — «Динамо» Минск: парни Скрипченко дожмут соперника на выезде

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Пюник» — «Динамо» Минск 16 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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16 июля в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сойдутся армянский «Пюник» и белорусское «Динамо». Игра пройдет в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна, начало — в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр — израильтянин Снир Леви. Первая встреча команд завершилась нулевой ничьей. В России легально не будут транслировать матч.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
16 июл, 19:00. Yerevan Football Academy Stadium (Ереван)
Пюник
Динамо Мн

Букмекеры считают, что у команд равные шансы на успех в основное время: выигрыш хозяев предложен с котировкой 2.60, это приблизительно 35% вероятности. На победу минчан идет такой же коэффициент. «Мирный» результат доступен за 3.20 (30%).

Выход «Пюника» в следующий раунд дан за 1.88. Этот рынок на «Динамо» идет за 1.86.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают равные шансы команд:

  • 1:1 — за 3.90;

  • победа любой из команд 1:0 — за 4.90;

  • 0:0 — за 5.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.63.

Вероятность того, что отличатся обе команды, оценена в 1.86. Обратный вариант дан за 1.84.

&laquo;Динамо&raquo; Минск&nbsp;&mdash; &laquo;Пюник&raquo;. Минское «Динамо» не играло в квалификации ЛЧ почти 20 лет. Пройти «Пюник» будет сложно — в пользу ереванцев говорят два фактора

Прогноз и ставка на матч «Пюник» — «Динамо» Минск

Хозяева — действующие чемпионы Армении. Сезон-2024/25 для них начался противостоянием с минчанами — до этого они не провели ни одного официального матча. «Динамо» же в самом соку — в Белоруссии играют по системе «весна — осень», а подопечные Вадима Скрипченко пока лидируют. К тому же в первой игре они выглядели намного мощнее: почти в три раза превзошли соперника по ударам (16 против шести) и имели несколько хороших моментов.

Рекомендуемая ставка: проход «Динамо» за 1.86.

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