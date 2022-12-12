Расписание полуфиналов чемпионата мира: когда Месси грохнет Хорватию, а Мбаппе — Марокко

На чемпионате мира осталось провести всего четыре матча: полуфиналы, финал и матч за третье место. Игры 1/2 состоятся уже 13 и 14 декабря.

В первой встрече Аргентина сразится с Хорватией. Игра пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск. Главным арбитром назначен итальянец Даниэле Орсато.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Аргентину фаворитом. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.83, вероятность исхода — приблизительно 54%. Ничья доступна за 3.40 (29%), успех Хорватии идет за еще большие 5.40 (17%).

Проход «Альбиселесте» в финал оценен котировкой 1.42, «Шашечных» — 3.10.

В другом матче Франция поборется с Марокко. Игра состоится на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур 14 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 21.45 мск.

Франция — фаворит игры. Триумф действующих чемпионов мира за 90 минут можно взять за 1.53, вероятность — 65%. На Марокко можно поставить за 8.20 (10%), на мирный результат — за 4.00 (25%).

На то, что в решающем матче ЧМ сыграют Мбаппе и Гризманн, коэффициент — 1.25. Хакими и Зиеш — 4.40.