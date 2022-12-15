Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

15 декабря, 17:15

Финал и матч за третье место: расписание решающих встреч чемпионата мира

Евгений Коростелев
Уго Льорис.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

17 и 18 декабря в Катаре состоятся матчи, в которых определятся медалисты чемпионата мира. В финале сойдутся Аргентина и Франция, а в игре за третье место — Хорватия и Марокко.

Встреча за бронзу пройдет на стадионе «Халифа» в Дохе и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место
17 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Хорватия
Марокко

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Хорватию фаворитом встречи. На ее победу в основное время можно поставить за коэффициент 2.35, что приблизительно равно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (26%), успех Марокко — за 3.10 (32%).

Триумф «Шашечных» с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценен в 1.74, а «Атласских львов» — в 2.22.

Финал между Аргентиной и Францией пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.45 мск.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Аргентину небольшим аутсайдером встречи. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.90, что приблизительно 34% вероятности исхода. Успех Франции идет за 2.80 (35%), ничья — за 3.10 (31%).

Антуан Гризманн. Убедительные победы Аргентины и Франции принесли игроку букмекера выигрыш в 2 000 000 рублей

На чемпионство Аргентины и Франции с учетом дополнительного времени и серии пенальти котировка одинаковая — 1.95.

1
Читайте также
Марокканцы устроили погромы во Франции после поражения в полуфинале. В ходе беспорядков погиб 14-летний подросток
Финал для Месси, чемпионы остановили команду-сенсацию: события 1/2 финала ЧМ-2022
США заявили об отсутствии возможностей добиться исключения России из СБ ООН
Ушедшему из РФ Siemens потребовались российские радиочастоты
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Месси против Мбаппе и еще двух французов. Кто будет признан лучшим игроком ЧМ?

Эксперты оценили шансы Мартинеса и Льориса выиграть приз лучшему вратарю ЧМ