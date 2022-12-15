Финал и матч за третье место: расписание решающих встреч чемпионата мира

17 и 18 декабря в Катаре состоятся матчи, в которых определятся медалисты чемпионата мира. В финале сойдутся Аргентина и Франция, а в игре за третье место — Хорватия и Марокко.

Встреча за бронзу пройдет на стадионе «Халифа» в Дохе и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Хорватию фаворитом встречи. На ее победу в основное время можно поставить за коэффициент 2.35, что приблизительно равно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (26%), успех Марокко — за 3.10 (32%).

Триумф «Шашечных» с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценен в 1.74, а «Атласских львов» — в 2.22.

Финал между Аргентиной и Францией пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Аргентину небольшим аутсайдером встречи. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.90, что приблизительно 34% вероятности исхода. Успех Франции идет за 2.80 (35%), ничья — за 3.10 (31%).

На чемпионство Аргентины и Франции с учетом дополнительного времени и серии пенальти котировка одинаковая — 1.95.