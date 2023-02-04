Прогноз экспертов на бой Bellator Райан Бейдер — Александр Емельяненко 5 февраля 2023 года

Поединок пройдет в калифорнийском городе Инглвуд 5 февраля. Ивент Bellator 290 примет арена The Forum. В бою Федора Емельяненко и Райана Бейдера на кону будет стоять чемпионский пояс в тяжелом весе. Для российского чемпиона предстоящий поединок станет последним в карьере. Бой начнется примерно в 5.00 по московскому времени.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Бейдера фаворитом встречи. На победу американца можно поставить с коэффициентом 1.53, что приблизительно 65% вероятности исхода. Успех Емельяненко доступен за 2.60 (34%), ничья — за 60.0 (1%).

Мнение об исходе поединка высказал боец АСА Артем Резников. Он считает, что чемпион в тяжелом весе определится уже в первой пятиминутке.

«В предстоящем бою кто-то упадет в первом раунде. Исход поединков Емельяненко легко предсказать. Либо пропускает Федор, либо он роняет соперника. Первый раунд или начало второго. Буду надеяться на нокаут российского бойца. Емельяненко — тот боец, из-за которого начал заниматься смешанными единоборствами. Я фанател от Федора, и он повлиял на мой переход в ММА. Верю в победу Емельяненко», — заявил он Meta ММА.

Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает на вариант «бой будет выигран нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией в первом раунде» коэффициент — 1.75.