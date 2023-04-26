26 апреля в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» состоится матч между «Райо Вальекано» и «Барселоной». Игра 31-го тура начнется в 23.00 по московскому времени и будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хесус Хиль Мансано.

26 апреля «Барселона» сыграет с «Райо Вальекано» и постарается увеличить отрыв от «Реала» в таблице ла лиги до 14 очков. Встреча 31-го тура пройдет на стадионе «Кампо-де-Вальекас» и начнется в 23.00 по московскому времени со свистком арбитра Хесуса Хиль Мансано. Игра будет показана по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Букмекерская компания Olimpbet считает, что «Барселона» должна набрать три очка в предстоящей встрече. Победа каталонского суперклуба оценена коэффициентом 1.77, что приблизительно 56% вероятности исхода. Успех «Райо Вальекано» идет за 4.87 (18%)., ничья — за 3.78 (26%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного выигрыша выплата составит 4870 рублей.

«Райо» не проиграл «Барселоне» в трех последних матчах чемпионата (две победы и ничья). На то, что хозяева не уступят и в предстоящей встрече, котировка — 2.12.

В трех последних встречах с участием сине-гранатовых суммарно был забит всего один мяч. На ТМ 2.5 можно поставить за 1.80, на ТБ 2.5 — за 2.08.

В семи из восьми предыдущих игр на «Кампо-де-Вальекас» каталонцы забили два и более мяча. ИТБ2 (1.5) идет за 1.95.

На гол «Райо» выставлен приятный коэффициент 1.63. При этом мадридцы отличились в восьми из девяти предыдущих матчей с «Барсой».

Вариант «обе забьют» оценен в 2.00, противоположный исход — в 1.82.

Наиболее вероятный результат, по мнению экспертов, победа лидера чемпионата за 6.41.