26 апреля в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» состоится матч между «Райо Вальекано» и «Барселоной». Игра 31-го тура начнется в 23.00 по московскому времени и будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хесус Хиль Мансано.

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение каталонцам. На победу «Барселоны» можно поставить с коэффициентом 1.77, что составляет приблизительно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.78 (26%), успех «Райо Вальекано» идет за еще большие 4.87 (18%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 1770 рублей, а чистая прибыль составит 770 рублей.

«Райо» не проиграл «Барселоне» в трех последних матчах чемпионата — добился двух побед и ничьей. На то, что хозяева не уступят и в предстоящей встрече, котировка — 2.12.

В трех последних встречах с участием сине-гранатовых суммарно был забит всего один мяч. На ТМ 2.5 можно поставить за 1.80, на ТБ 2.5 — за 2.08.

На гол «Райо» выставлен приятный коэффициент 1.63. При этом мадридцы отличились в восьми из девяти предыдущих матчей с «Барсой».

Вариант «обе забьют» оценен в 2.00, противоположный исход — в 1.82.

Наиболее вероятный результат, по мнению экспертов, — победа лидера чемпионата за 6.41.

Прогноз и ставка на матч «Райо Вальекано» — «Барселона»

«Барселона» в последние годы неважно играет с «Райо Вальекано» — не оставила за собой ни один из трех матчей. Однако если брать выступление каталонцев в гостях у этого соперника, то ситуация оказывается значительно приятнее — семь побед в восьми встречах. Причем на этом отрезке были выигрыши со счетом 4:0, 5:0, 5:1 и даже 7:0.

В этом сезоне сине-гранатовые выиграли на чужом поле 12 из 15 матчей и забили 26 мячей (1.73 в среднем за 90 минут). «Райо» же не только выиграл меньше половины домашних поединков (шесть из 15), но и пропускает на «Кампо-де-Вальекас» больше одного мяча (1.13). От топов — «Реала» и «Атлетико» — стабильно дважды. «Барсе», которая будет заряжена после поражения «бланкос» от «Жироны», тоже по силам отличиться минимум дважды.

Рекомендуемая ставка: «Барселона» забьет больше 1.5 мяча за 1.95.