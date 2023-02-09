0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Эксперты оценили шансы «Реала» разгромить «Аль-Хиляль» в финале Клубного ЧМ

Евгений Коростелев
Винисиус.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Мадридский «Реал» забил четыре мяча в ворота «Аль-Ахли» и без проблем пробился в решающий матч Клубного чемпионата мира (4:1). За титул бланкос 11 февраля сразятся с саудовским «Аль-Хилялем». Встреча пройдет в Спортивном комплексе Мулая Абдуллы в городе Рабат и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 21.55 мск.

Клубный ЧМ. Финал
11 февр, 22:00. Prince Moulay Abdellah Stadium (Рабат)
Реал
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» безусловным фаворитом финала. На победу мадридцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.35, вероятность такого исхода — примерно 74%. Успех «Аль-Хиляля» доступен за 8.20 (8%), ничья — за 5.40 (18%).

При ставке в 1000 рублей на номинальных гостей в случае их триумфа выплата составит 8200 рублей.

Считаете, что клуб из Саудовской Аравии не проиграет по итогам 90 минут? Вариант Х2 доступен за 3.20.

Можете увеличить коэффициент на мадридцев с помощью форы: Ф1(-1.5) идет за 1.90, Ф1(-2.5) — за 3.10.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.55, ТМ 2.5 — в 2.45.

Артем Дзюба. Дзюба в «Локомотиве»: забьет не меньше трех и удалится впервые за 14 лет?

Эксперты считают, что в предстоящей встрече отличатся обе команды. Условие «обе забьют» можно взять за 1.84, «обе забьют — нет» — за 1.90.

Высока вероятность, что «Реал» победит, а команды на двоих оформят минимум три гола. П1 и ТБ 2.5 идет за 1.85, П1 и ТБ 3.5 — за 2.80.

ФК Аль-Хиляль
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Реал
0
Читайте также
«Он сам себя поставил в элиту». Малкин на пороге нового исторического достижения
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 12 391 человека
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Авангард» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 9 февраля 2023 года

«Автомобилист» — СКА: прогноз на матч КХЛ 8 февраля 2023 года