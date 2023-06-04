4 июня «Реал» и «Атлетик» сыграют в 38-м туре ла лиги. Команды сойдутся на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 19.30 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Исидро Диас де Мера. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекерская контора Olimpbet назвала «Реал» фаворитом. Победу сливочных можно взять с коэффициентом 1.90, вероятность этого результата — около 50%. «Мирный» исход оценен за 3.93 (25%), успех гостей — за те же 3.93 (25%).

Если коллектив Карло Анчелотти потерпит поражение, ставка в 1000 рублей на викторию «Атлетика» принесет 3930 рублей.

«Мадрид» выиграл пять из шести прошлых столкновений с басками. На ничью или триумф «Бильбао» в этот раз можно поставить за 1.96.

В последних пяти матчах бланкос пропускали в среднем 1.4 мяча за 90 минут, а их оппоненты — два гола. ТБ 2.5 идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.32.

Только в одной из шести прошлых очных встреч команды обменялись голами. Опция «обе забьют» оценена в 1.61, обратный рынок дан за 2.33.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Букмекеры представили на него коэффициент 7.13.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Атлетик»

«Реал» хорош дома: добыл четыре победы подряд, а в 22 матчах выиграл 16 раз. У «Атлетика» же под конец сезона дела не ладятся: в семи предыдущих играх ла лиги всего одна победа. Во всех встречах на этом отрезке баски пропустили. А в гостях не выиграли в трех поединках подряд. «Бильбао» претендует на выход в Лигу конференций, но вряд ли сможет взять очки в Мадриде — об этом говорит история встреч. «Атлетик» не побеждал «Реал» на выезде в ла лиге с 2015 года, при этом столичный клуб выиграл 15 из 17 очных встреч с басками.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 1.90.

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