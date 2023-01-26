26 января в четвертьфинале Кубка Испании состоится мадридское дерби — «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» сразится с «Атлетико». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени и с 22.55 мск будет показана на сайте matchtv.ru. Главный арбитр — Сесар Сото Градо.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Реалу». На победу действующего чемпиона Испании можно поставить за 1.97, что приблизительно 51% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (28%), успех «Атлетико» — за 4.10 (21%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша в основное время выплата составит 4100 рублей.

На проход команды Анчелотти в следующий раунд с учетом возможной серии пенальти котировка — 1.49. На коллектив Симеоне — 2.75.

Считаете, что «матрасники» не уступят в дерби? Вариант Х2 идет за 1.89.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.85.

Условия «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены одинаковыми 1.90.

Высока вероятность гола Карима Бензема — на счету француза 12 забитых мячей в 18 матчах во всех турнирах. Коэффициент — 1.95.

Можете поставить на офсайды у Альваро Мораты. Если испанский форвард «Атлетико» заберется во вне игры один раз, то ваша ставка увеличится в 1.75 раза.

Два наиболее вероятных точных счета — ничья 1:1 и победа «Реала» 1:0 за 8.50.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Атлетико»

«Реал» в двух последних матчах победил непростых соперников — «Атлетик» (2:0) и «Вильярреал» (3:2). Причем в матче с «желтой субмариной» «бланкос» отыгрались с 0:2. Это была четвертая игра подряд, в которой команда Анчелотти пропустила.

С «Атлетико» оставить ворота «сухими» тоже будет непросто. У «матрасников» здорово проявляет себя Гризманн (был прекрасен в игре с «Барселоной»), в последних двух встречах забил Мората, в команду пришел Депай — он тоже наверняка захочет показать себя в принципиальном матче.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.00.