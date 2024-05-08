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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:05

«Реал» — «Бавария»: Нагучев предлагает ставить на ауты в ответном полуфинале ЛЧ

Мануэль Нойер.
Фото Global Look Press
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Известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев дал прогноз на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» примет «Баварию» 8 мая в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/2 финала
08 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Бавария

В какой форме «Реал»

На выходных «Королевский клуб» вернул себе золото ла лиги. После разгрома «Кадиса» (3:0) и поражения «Барселоны» от «Жироны» (2:4) «Реал» стал недосягаем за четыре тура до финиша чемпионата Испании. Во всех турнирах подопечные Карло Анчелотти не знают поражений с середины января, а в Лиге чемпионов прошли «Лейпциг» (1:0, 1:1) и «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, по пенальти 4:3).

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До последнего матча воротасливочных" защищал Андрей Лунин, но накануне он уступил место восстановившемуся Тибо Куртуа. Бельгиец сыграл на ноль, так что оба голкипера сохраняют равные шансы на место в стартовом составе на игру с «Баварией». Защитник «Реала» Давид Алаба не сыграет из-за травмы. Под вопросом остается участие хавбека Орельена Тчуамени, получившего повреждение на выходных.

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В какой форме «Бавария»

Мюнхенцы проиграли «Штутгарту» (1:3) и могут уступить этому конкуренту второе место в бундеслиге, если наберут на два очка меньше в оставшихся турах. Только вот приоритет чемпионата для «Баварии» куда ниже, чем Лиги чемпионов. Это единственный турнир, который команда Томаса Тухеля способна выиграть в этом сезоне.

На выезде теперь уже бывший чемпион Германии не выиграл три из четырех последних матчей. В ЛЧ «Бавария» сначала выбила «Лацио» (0:1, 3:0), а следом расправилась с «Арсеналом» (2:2, 1:0), причем оба раза побеждала дома. В лазарете остаются защитники Саша Боэ, Тарек Бухманн, Рафаэль Геррейру и Буна Сарр, а также форвард Кингсли Коман. В центре обороны могут не сыграть Эрик Дайер и Маттейс де Лигт — решение об их включении в заявку будет принято в день игры.

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«Реал» — «Бавария»: статистика личных встреч

В Мюнхене эти команды сыграли вничью (2:2). «Реал» забил минимум два мяча в пяти последних очных встречах и взял верх в трех предыдущих двухматчевых противостояниях.

Прогноз Романа Нагучева на матч «Реал» — «Бавария» 8 мая

«Реал» — фаворит в матче с «Баварией», но мне кажется, что все здесь не так просто. Я уверен, что в этом матче будет нервный, не самый яркий футбол, каким он был в первой игре между этими командами. Предположу, что в этом матче будет меньше 32,5 аута. На это хороший коэффициент, учитывая, что в Мюнхене «Реал» и «Бавария» вбросили всего 21 аут", — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на тотал аутов меньше 32,5 можно сделать ставку с коэффициентом 2.17.

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Футбол
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