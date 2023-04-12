12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится один из двух самых интригующих матчей 1/4 финала Лиги чемпионов — «Реал» сыграет с «Челси». Встреча команд начнется в 22.00 по московскому времени под присмотром французского арбитра Франсуа Летексье. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 21.45 мск.

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Реал» безоговорочным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65, что приблизительно 60% вероятности исхода. Успех «Челси» оценен высокими 5.80 (15%), а ничья — 4.05 (25%).

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Если же сомневаетесь в победе команды Фрэнка Лэмпарда, оформите Х2 за 2.25.

В четырех последних матчах с участием «Реала» прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.92.

Даже один гол «Челси» предложено оформить за 1.62. Все дело в том, что синие не забили в последних трех играх.

Обмен голами можно оформить за 1.90. Вариант «обе забьют — нет» доступен за тот же коэффициент.

Считаете, что «Реал» отличится минимум дважды? ИТБ1 (1.5) оценен в 1.70, ИТМ1 (1.5) — в 2.15.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве хозяев:

1:0 — за 7.00;

2:0 — за 7.50;

ничья 1:1 — за 8.00.

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