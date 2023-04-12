Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Реал» — «Челси»: где смотреть матч Лиги чемпионов 12 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» 12 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Винисиус.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится один из двух самых интригующих матчей 1/4 финала Лиги чемпионов — «Реал» сыграет с «Челси». Встреча команд начнется в 22.00 по московскому времени под присмотром французского арбитра Франсуа Летексье. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 21.45 мск.

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Челси

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Реал» безоговорочным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65, что приблизительно 60% вероятности исхода. Успех «Челси» оценен высокими 5.80 (15%), а ничья — 4.05 (25%).

Верите, что синие способны преподнести сенсацию? Ставка в 1000 рублей на их выигрыш принесет выплату в 5800 рублей.

Если же сомневаетесь в победе команды Фрэнка Лэмпарда, оформите Х2 за 2.25.

В четырех последних матчах с участием «Реала» прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.92.

Даже один гол «Челси» предложено оформить за 1.62. Все дело в том, что синие не забили в последних трех играх.

Обмен голами можно оформить за 1.90. Вариант «обе забьют — нет» доступен за тот же коэффициент.

Считаете, что «Реал» отличится минимум дважды? ИТБ1 (1.5) оценен в 1.70, ИТМ1 (1.5) — в 2.15.

Маркус Рэшфорд (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;) в&nbsp;матче Лиги Европы с &laquo;Бетисом&raquo;. «Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: отсутствие Рэшфорда не станет проблемой для хозяев

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве хозяев:

  • 1:0 — за 7.00;

  • 2:0 — за 7.50;

  • ничья 1:1 — за 8.00.

??Стань клиентом ФОНБЕТ и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Реал
ФК Челси
0
Читайте также
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
Квартальнов возвращается в КХЛ
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Яна Кудрявцева: Сырники от Винер / «Колхозный» стиль / Серебро в Рио / Пластика груди / Муж хоккеист
Матч СКА — ЦСКА закончился массовой дракой
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА побеждает и без Гусева
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» — «Наполи»: где смотреть матч Лиги чемпионов 12 апреля 2023 года