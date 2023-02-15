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«Реал» — «Эльче»: где смотреть матч ла лиги 15 февраля 2023 года

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал» — «Эльче» 15 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
Карим Бензема в финале Клубного чемпионата мира.
Фото Global Look Press
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Мадридский «Реал» в рамках 21-го тура чемпионата Испании примет худшую команду чемпионата«Эльче». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko спорт».

Испания. Лига 1. 21-й тур
15 февр, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Эльче

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: на победу «бланкос» предложен коэффициент 1.20, что составляет примерно 82% вероятности. Котировка на выигрыш гостей — 15.5 (6%), это самый маловероятный результат встречи. Ничья идет за 7.20 (12%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш мадридцев при благоприятном исходе принесет 1200 рублей.

«Эльче» — главный аутсайдер текущего сезона ла лиги. Команда Пабло Мачина за 20 туров оформила лишь одну победу, потерпела 13 поражений и расположилась на последнем месте турнирной таблицы с отставанием в 10 баллов от 19-й строчки. Поставить на то, что андердог не уступит на выезде «Реалу», можно за 4.90.

Три наиболее вероятных результата матча отражают огромное преимущество мадридцев:

• победа «Реала» 2:0 идет за 5.90;

• разгром 4:0 — за 6.30;

• 3:0 — за 6.70.

Команды уже встречались в этом сезоне: в 10-м туре ла лиги «бланкос» разгромили соперника 3:0. Игра на «Сантьяго Бернабеу» тоже может получиться результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60.

Винисиус Жуниор (&laquo;Реал&raquo;). «Реал» — «Эльче»: прогноз на матч ла лиги 15 февраля 2023 года

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.20, «обе забьют — нет» — в 1.68.

Также на матч доступны рынки на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.57, Ф2(+1.5) — за 2.40;

• Ф1(-2.5) можно взять за 2.45, Ф2(+2.5) — за 1.55.

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