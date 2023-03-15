15 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Игра пройдет в Испании на домашней арене мадридцев «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток немецкого арбитра Феликса Цвайера прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2» начнется в 22.45 мск. Первый матч завершился разгромной победой команды Анчелотти со счетом 5:2.

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Реал» фаворитом ответной встречи. На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 2.40, вероятность этого исхода — приблизительно 41%. Ничья доступна за 4.00 (25%), триумф «Ливерпуля» — за 2.80 (34%).

Ставка в 1000 рублей на гостей из Англии в случае их успеха принесет выплату в 2800 рублей. Чистая прибыль в таком случае составит 1800 рублей.

«Реал» очень результативен в Лиге чемпионов — забивает в этом розыгрыше 2.85 мяча за 90 минут. ИТБ1 (1.5) предложен за 1.85, ИТБ1 (2.5) — за 3.45.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.50. Кажется, эксперты ждут еще один яркий матч.

Команды нечасто обмениваются голами в очных встречах — всего в трех случаях из десяти. Вариант «обе забьют» оценен в 1.53, «обе забьют — нет» — в 2.55.

В первом матче соперники суммарно нанесли 10 ударов в створ ворот. На ТБ 9.5 в предстоящей игре котировка — 1.70, на ТМ 9.5 — 2.03.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 8.50. Также высоки шансы (9.50) увидеть на табло 1:0 в пользу «Реала».