31 марта мадридский «Реал» в 30-м туре чемпионата Испании сыграет дома с «Атлетиком» Бильбао. Встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хавьер Альберола Рохас.

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что «Реал» наберет три очка. На победу мадридцев предложено поставить за 1.56, вероятность исхода — примерно 64%. Ничья котируется за 4.40 (23%), успех «Атлетика» — за 5.80 (13%).

В прошлом сезоне баски не проиграли в Мадриде. На повторение их подвига можно сделать ставку за 2.50.

Выигрыш «Реала» с форой (-1.5) гола идет за 2.43, триумф «Атлетика» с (+1.5) — за 1.54.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.08.

«Бланкос» не пропустили лишь в трех из 10 последних игр на «Сантьяго Бернабеу». Гол «Атлетика» можно взять за 1.60, условие «обе забьют» — за 1.80.

Наиболее вероятный точный счет игры — 1:0 или 2:0 в пользу «Реала» за 6.60.

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