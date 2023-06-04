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Сегодня, 14:15

«Реал Мадрид» — «Атлетик»: где смотреть матч ла лиги 4 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал Мадрид» — «Атлетик» 4 июня 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Тибо Куртуа («Реал»).
Фото Global Look Press
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В финальном, 38-м туре ла лиги «Реал» сыграет с «Атлетиком». Команды встретятся 4 июня на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Арбитр Исидро Диас де Мера даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 19:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Атлетик

«Реал» — фаворит предстоящей встречи, по версии букмекерской конторы Olimpbet. Победа мадридцев оценена коэффициентом 1.90, вероятность этого результата — около 50%. Ничья предложена за 3.93 (25%), успех гостей — за те же 3.93 (25%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 3930 рублей, если команды не выявят сильнейшего.

«Мадрид» вышел победителем в пяти из шести прошлых битв с басками. На ничью или триумф «Бильбао» в этот раз можно поставить за 1.96.

В последних пяти матчах бланкос пропускали 1.4 мяча в среднем за 90 минут, а их соперник — два гола. ТБ 2.5 идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.32.

На то, что счет откроют хозяева, можно поставить за 1.66. На результативный дебют «Атлетика» предложена котировка 2.44.

Карим Бензема забил 18 мячей в 23 матчах ла лиги в этом сезоне. Его точный выстрел оценен в 1.83.

Антуан Гризманн (&laquo;Атлетико&raquo;). «Атлетико» борется за второе место. Ради него Гризманн и Симеоне сокрушат «желтую подлодку»

Только в одной из шести прошлых очных встреч команды обменялись голами. Опция «обе забьют» оценена в 1.61, обратный рынок дан за 2.33.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Букмекеры представили на него коэффициент 7.13.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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