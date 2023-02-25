25 февраля в 23-м туре испанской ла лиги «Реал» встретится с «Атлетико». Мадридское дерби состоится на «Сантьяго Бернабеу», главный арбитр Хесус Хиль Мансано даст стартовый свисток в 20.30 по московскому времени. Насладиться мадридским дерби можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Букмекеры считают «Реал» фаворитом встречи. На победу команды Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 1.90, вероятность этого исхода — примерно 53%. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех «Атлетико» — за 4.70 (19%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 4700 рублей, а чистая прибыль составит 3700 рублей.

Команда Диего Симеоне не проиграла в трех из пяти последних матчей против «Королевского клуба». Вариант Х2 оценен котировкой 1.96.

Только в двух из предыдущих десяти очных встреч команды пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 в предстоящей игре доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.72.

В последних пяти матчах во всех турнирах «Реал» забил 20 мячей, это ровно четыре гола за 90 минут. ИТБ1 (1.5) идет за 2.03, ИТБ1 (2.5) — за 4.30.

Винисиус и Бензема — лидеры атаки «бланкос»: в предыдущих пяти играх бразилец и француз отличились по пять раз. Гол Вини можно взять за 3.05, результативный удар Карима — за 2.03.

Пенальти в предстоящей встрече предложено оформить за 2.90, удаление — за 3.70.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов: