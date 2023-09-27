Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 04:15

«Реал» — «Лас-Пальмас»: сливочные сделают все, чтобы загладить вину за провал в мадридском дерби

Прогноз на матч ла лиги «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас» 27 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Джуд Беллингем («Реал Мадрид»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

27 сентября «Реал» после неудачи в мадридском дерби с «Атлетико» вернется на «Сантьяго Бернабеу», где сыграет с «Лас-Пальмасом» в седьмом туре чемпионата Испании. Поединок начнется по свистку арбитра Хосе Мунуэра Монтеро в 20.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
27 сент, 20:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Лас-Пальмас

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на успех «Реала» можно с коэффициентом 1.22, что составляет около 78% вероятности. Выигрыш желтых оценили в 13.00 (8%). Ничью предложили с не менее внушительной котировкой 7.16 (14%).

Ни один матч с участием канарцев на старте нынешнего розыгрыша ла лиги не пробил «верх» по метким выстрелам. Но эксперты ждут, что разборка на «Сантьяго Бернабеу» будет результативной: тотал больше трех мячей идет за 1.64, ТМ 3 — за 2.13.

В двух последних очных поединках сливочные победили с одинаковым счетом (3:0). Вариант «обе забьют» доступен за 2.02, обратный рынок — за 1.80.

Джуд Беллингем начал с пяти голов в четырех встречах примеры, но в двух последних турах промолчал. Точный удар англичанина в ворота «Лас-Пальмаса» дали за 2.10.

Маурисио Почеттино. «Мы не можем изменить реальность». Почеттино нашел оправдание, но вылет из Кубка лиги положит конец его работе в «Челси»

Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас»

Фанаты сливочных ждут реакции на оглушительный провал в мадридском дерби. Соперник для этого подобрался подходящий: «Лас-Пальмас» не выступал в примере с сезона-2017/18, а в первых пяти турах после возвращения дважды сыграл вничью дома и три раза проиграл на выезде. Первой победой желтые разжились лишь в прошлое воскресенье — одолели «Гранаду» (1:0) на своем поле. Ни один матч с участием канарцев не пробил «верх» по результативным ударам. Учитывая, что «Мадриду» голы тоже даются туго, яркого поединка ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТМ 3.5 мяча за 2.10.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).      

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лас-Пальмас
ФК Реал
0
Читайте также
Расчет РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил наблюдательные посты ВСУ в зоне СВО
На Западе назвали страшный для Зеленского сценарий по Украине
В США оценили решение правительства Канады извиниться за выступление нациста
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Астана» — «Окжетпес»: желто-синие разобьют аутсайдера и вернут лидерство в лиге