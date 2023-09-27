27 сентября «Реал» после неудачи в мадридском дерби с «Атлетико» вернется на «Сантьяго Бернабеу», где сыграет с «Лас-Пальмасом» в седьмом туре чемпионата Испании. Поединок начнется по свистку арбитра Хосе Мунуэра Монтеро в 20.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на успех «Реала» можно с коэффициентом 1.22, что составляет около 78% вероятности. Выигрыш желтых оценили в 13.00 (8%). Ничью предложили с не менее внушительной котировкой 7.16 (14%).

Ни один матч с участием канарцев на старте нынешнего розыгрыша ла лиги не пробил «верх» по метким выстрелам. Но эксперты ждут, что разборка на «Сантьяго Бернабеу» будет результативной: тотал больше трех мячей идет за 1.64, ТМ 3 — за 2.13.

В двух последних очных поединках сливочные победили с одинаковым счетом (3:0). Вариант «обе забьют» доступен за 2.02, обратный рынок — за 1.80.

Джуд Беллингем начал с пяти голов в четырех встречах примеры, но в двух последних турах промолчал. Точный удар англичанина в ворота «Лас-Пальмаса» дали за 2.10.

Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас»

Фанаты сливочных ждут реакции на оглушительный провал в мадридском дерби. Соперник для этого подобрался подходящий: «Лас-Пальмас» не выступал в примере с сезона-2017/18, а в первых пяти турах после возвращения дважды сыграл вничью дома и три раза проиграл на выезде. Первой победой желтые разжились лишь в прошлое воскресенье — одолели «Гранаду» (1:0) на своем поле. Ни один матч с участием канарцев не пробил «верх» по результативным ударам. Учитывая, что «Мадриду» голы тоже даются туго, яркого поединка ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТМ 3.5 мяча за 2.10.

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