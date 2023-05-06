6 мая в Севилье на арене «Эстадио де-ла-Картуха» состоится финал Кубка Испании между «Реалом» и «Осасуной». Стартовый свисток арбитра Хосе Санчеса Мартинеса прозвучит в 23.00 по московскому времени. Игра в прямом эфире будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3» с 22.45 мск.

Букмекеры назначили «Реал» безоговорочным фаворитом финала. На победу мадридцев в основное время предложен коэффициент 1.35, вероятность исхода — примерно 74%. Ничья доступна за 5.70 (17%), успех «Осасуны» — за 9.50 (9%).

При ставке в 1000 рублей на равенство по итогам 90 минут игры выигрыш в случае нужного результата составит 5700 рублей.

«Осасуна» не проиграла «Реалу» только три из последних десяти матчей. Вариант 1Х оценен в 3.20.

13 предыдущих побед мадридцев над соперником были крупными — с разницей в два и более мяча. Очередной успех бланкос с форой (-1.5) гола предложен за 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.40.

Эксперты убеждены, что мадридцы забьют минимум дважды. Коэффициент на два гола от команды Анчелотти — 1.40, на три и более — 2.25.

Красные не обменивались голами с соперниками в трех последних играх, сливочные — в пяти из семи. Вариант «обе забьют — нет» идет за 1.85, противоположный исход — за 1.95.

Итоговую победу «Реала» с учетом дополнительного времени и серии пенальти аналитики оценили котировкой 1.15, «Осасуны» — 5.70.