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«Реал Мадрид» — «Райо Вальекано»: где смотреть матч ла лиги 24 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано» 24 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Карим Бензема («Реал»).
Фото Global Look Press
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24 мая «Реал» и «Райо Вальекано» сыграют в 36-м туре ла лиги. Команды сойдутся на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 20.30 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Хесус Хиль Мансано. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 36-й тур
24 мая, 20:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Райо Вальекано

Букмекерская компания Olimpbet назвала «Реал» фаворитом. Победу сливочных можно взять с коэффициентом 1.69, вероятность этого результата — около 52%. «Мирный» исход оценен за 4.18 (26%), успех гостей — за 4.88 (22%).

Ставка в 1000 рублей на викторию «Райо Вальекано» принесет 4880 рублей, если команда Карло Анчелотти внезапно потерпит поражение.

«Реал Мадрид» оказался сильнее в 10 очных встречах на «Бернабеу» подряд. Верите, что на этот раз «пчелы» не уступят? На ничью или триумф «Райо» можно сыграть за 2.24.

В последних пяти матчах бланкос оформили только 0.8 мяча в среднем за 90 минут, такая же картина и у их соперников. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.30.

Парни Карло Анчелотти наколотили больше всех в этом сезоне примеры (70). На то, что они откроют счет, можно поставить за 1.54, на меткое попадание их оппонентов — за 2.75.

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Самый ожидаемый автор точного выстрела — Карим Бензема. Результативный удар француза оценен в 1.77.

В трех предыдущих играх «Реала» отличилась лишь одна команда. Опция «обе забьют» доступна за 1.68, обратный рынок дан за 2.20.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Аналитики Olimpbet предложили на него котировку 7.75.

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Футбол
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ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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