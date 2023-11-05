5 ноября «Реал» сыграет на «Сантьяго Бернабеу» впервые после паузы на сборные — соперником «бланкос» станет «Райо Вальекано». Поединок 12-го тура чемпионата Испании начнется по свистку арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на успех «Реала» можно с коэффициентом 1.27, что составляет около 74% вероятности. Выигрыш «пчел» оценили в 9.75 (10%). Ничью предложили с не менее внушительной котировкой 6.12 (16%).

Эксперты ждут, что разборка мадридских команд будет яркой: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.48.

В прошлом сезоне соперники обменялись домашними результативными победами (3:2 «Кампо-де-Вальекас» и 2:1 на «Сантьяго Бернабеу»). Вариант «обе забьют» доступен за 1.97, обратный рынок — за 1.84.

Джуд Беллингем — лучший бомбардир примеры с 10-ю голами. Точный удар англичанина в ворота «Райо» дали за 2.02.

Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано»

Фанаты сливочных соскучились по любимой команде — парни Карло Анчелотти не играли на «Сантьяго Бернабеу» целый месяц. Прямо перед паузой на сборные дома разгромили «Осасуну» (4:0), а после провели три выезда подряд. Первый поединок на родном поле за долгий период времени — лучшая мотивация на яркий перформанс. Для «Райо» единственная встреча с клубами из топ-4 в нынешней кампании закончилась провалом — «Атлетико» уничтожил «пчел» на «Кампо-де-Вальекас» (7:0). Даже если Джуд Беллингем и компания не повторят этот результат, то парой или тройкой мячей ограничатся вряд ли.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТБ 3.5 мяча за 2.42.

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