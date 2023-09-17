Прогнозы на спорт
Сегодня, 16:15
17 сентября мадридский «Реал» сыграет с коллегами из «Сосьедада». Встреча пятого тура ла лиги пройдет на «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток арбитра Сесара Сото Градо прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игра будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт».
В букмекерской компании Winline на победу вице-чемпиона Испании можно поставить с коэффициентом 1.62, что приблизительно 61% вероятности исхода. «Реал Сосьедад» идет аутсайдером за 5.60 (15%), ничья доступна за 4.10 (24%).
Ставка в 1000 рублей на команду Арсена Захаряна при ее успехе принесет выплату в 5600 рублей.
На ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котировка одинаковая — 1.92. В пяти из шести последних матчей между этими командами был зафиксирован «низ» по голам.
Вариант «обе забьют» предложен за 1.99, обратный результат — за 1.86.
Гениальный коэффициент 1.99 на 10 и более ударов от ворот в исполнении гостей. На 11 и больше — 2.50.
На то, что тренеры проведут все 10 замен в игре, можно поставить за 2.74. Если считаете, что кто-то не воспользуется всеми пятью шансами освежить состав, заберите ТМ 9.5 за 1.40.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
3
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
12
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|0 : 0
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -