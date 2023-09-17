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Сегодня, 16:15

«Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч ла лиги 17 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» 17 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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17 сентября мадридский «Реал» сыграет с коллегами из «Сосьедада». Встреча пятого тура ла лиги пройдет на «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток арбитра Сесара Сото Градо прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игра будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 5-й тур
17 сент, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Реал Сосьедад

В букмекерской компании Winline на победу вице-чемпиона Испании можно поставить с коэффициентом 1.62, что приблизительно 61% вероятности исхода. «Реал Сосьедад» идет аутсайдером за 5.60 (15%), ничья доступна за 4.10 (24%).

Ставка в 1000 рублей на команду Арсена Захаряна при ее успехе принесет выплату в 5600 рублей.

На ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котировка одинаковая — 1.92. В пяти из шести последних матчей между этими командами был зафиксирован «низ» по голам.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.99, обратный результат — за 1.86.

Оливье Жиру (&laquo;Милан&raquo;). Тонали возвращается на «Джузеппе Меацца» в составе «Ньюкасла». Жиру, Пулишич и Лофтус-Чик готовы к жаркому приему

Гениальный коэффициент 1.99 на 10 и более ударов от ворот в исполнении гостей. На 11 и больше — 2.50.

На то, что тренеры проведут все 10 замен в игре, можно поставить за 2.74. Если считаете, что кто-то не воспользуется всеми пятью шансами освежить состав, заберите ТМ 9.5 за 1.40.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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