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Сегодня, 12:15

«Реал» — «Мальорка»: где смотреть матч ла лиги 3 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал» — «Мальорка» 3 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Родриго («Реал»).
Фото Global Look Press
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Лидирующий в чемпионате Испании «Реал» завершит первый круг матчем с «Мальоркой», идущей на 14-й строчке. Команды сойдутся 3 января в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток арбитра Алехандро Муньиса Руиса прозвучит в 21.15 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 19-й тур
03 янв, 21:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Мальорка

Букмекеры уверены в победе «Мадрида»: его успех предложен с котировкой 1.25, вероятность — приблизительно 80%. Победа «островитян» идет за 13.0 (6%) — это наименее реальный исход противостояния. «Мирный» результат предложен с котировкой 6.40 (14%).

Вероятность того, что «Мальорка» не проиграет, оценена в 4.05. При этом последняя встреча команд закончилась в пользу «островитян» (1:0).

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи говорят о подавляющем превосходстве «сливочных»:

• 2:0 — за 6.00;

• 3:0 — за 7.00;

• 1:0 — за 7.50.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал&raquo;). «Реал» — «Мальорка»: прогноз на матч ла лиги 3 января 2024 года

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.25.

«Реал» с 39 голами занимает второе по результативности место в чемпионате Испании. Индивидуальный тотал больше двух мячей от команды Карло Анчелотти предложен за 1.62, ИТМ1 (2) — за 2.30.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 2.35, обратный вариант идет за 1.60.

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«Реал» — «Мальорка»: прогноз на матч ла лиги 3 января 2024 года