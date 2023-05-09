9 мая в 22.00 по московскому времени в Мадриде начнется первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», обслужит ее арбитр из Португалии Артур Соареш Диаш. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» в 21.45 мск.

«Манчестер Сити» — лидер котировок, по данным букмекерской компании ФОНБЕТ. Победу англичан можно взять за 2.15, вероятность такого исхода — примерно 46%. Успех «Реала» оценен в 3.50 (28%), ничья — в чуть большие 3.65 (26%).

Если поставить 1000 рублей на мадридцев и дождаться их триумфа, тогда выплата составит 3500 рублей.

Можете взять вариант «Реал» не проиграет» за 1.70, если верите в идеи Папы Карло и волшебство Бензема.

«Верх» в матче идет за приятные 1.73, «низ» — за 2.13. Если что, в 11 из 12 последних матчах с участием «Сити» забивалось не менее трех мячей.

Условие «обе забьют» доступно за 1.62, «обе забьют — нет» — за 2.35. Мало того что команды очень мощно играют в атаке, так еще перед этим матчем они потеряли двух основных защитников — Натана Аке и Эдера Милитао.

Наиболее вероятный автор гола очевиден — это Эрлинг Холанн из «Сити» (1.95). На счету лидера гонки бомбардиров ЛЧ уже 12 мячей. В составе «Реала» нужно следить за Бензема (2.35).

В составах команд полно креативных и техничных футболистов, поэтому стоит рассмотреть ставку на количество обводок: ТБ 28.5 идет за 1.68, ТМ 28.5 — за 2.05.

На победу «Сити» по числу ударов в створ коэффициент — 1.67, на успех «Реала» — 2.80. На равенство — 7.40.

Еще перед первым матчем можно выбрать команду, которая сыграет в финале, который состоится 10 июня в Стамбуле: проход англичан оценен в 1.35, испанцев — в 3.35.

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