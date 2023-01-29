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Сегодня, 17:15

«Реал» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч ла лиги 29 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал» — «Реал Сосьедад» 29 января 2023 года
Евгений Коростелев
Тибо Куртуа.
Фото Global Look Press
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Мадридский «Реал» в 19-м туре чемпионата Испании сыграет с «Реалом Сосьедад». Встреча состоится в столице на «Сантьяго Бернабеу» 29 января и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хуан Лопес Амайя.

Испания. Лига 1. 19-й тур
29 янв, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Реал Сосьедад

«Реал» — фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «сливочных» можно поставить с коэффициентом 1.75, что приблизительно 57% вероятности исхода. Если считаете, что игра завершится вничью, возьмите такой вариант за 3.90 (25%). Успех «Реала Сосьедад» предложен за 5.00 (18%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 5000 рублей.

На то, что баски не проиграют в столице, котировка — 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.

В среднем по сезону «Реал» забивает 2.23 мяча, «Сосьедад» — 1.55. ИТБ1 (1.5) идет за 1.78, ИТБ2 (1.5) — за 3.60.

Даже один гол гостей оценен довольно высоко — 1.57.

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Ничью хотя бы в одном тайме можно оформить за 1.59, а голы в обоих 45-минутках — за 1.70.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу команды Карло Анчелотти за 6.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч ла лиги 29 января 2023 года