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«Реал Сосьедад» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 4 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал Сосьедад» — «Барселона» 4 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Роберт Левандовски («Барселона»).
Фото Global Look Press
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4 ноября «Реал Сосьедад» примет «Барселону» в 12-м туре чемпионата Испании. Поединок пройдет в Сан-Себастьяне на «Реале Арене» и стартует в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Хавьер Альберола Рохас. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
04 нояб, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Барсе». Победу гостей предложили за 2.25, это соответствует примерно 39% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 3.49 (29%), успех бело-голубых — за 3.14 (32%).

«Обе забьют» оценили в 1.72, коэффициент на обратный вариант — 2.13. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.93.

Триумф каталонцев с форой (0) можно сыграть за 1.64. Этот же рынок на «Сосьедад» ждет вас за 2.25.

Роберт Левандовски восстановился после травмы и, вероятно, появится на поле с первых минут. Специалисты считают поляка самым вероятным автором взятия ворот и дали на точный удар форварда котировку 2.37.

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В двух предыдущих выездах в ла лиге блауграну дважды огорчили «Мальорка» (2:2) и «Гранада» (2:2). Индивидуальный тотал басков больше 1.5 гола представлен за 2.64.

Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, — ничья 1:1. Такой счет идет за 6.50.

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ФК Реал Сосьедад
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