4 ноября на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне сойдутся соседи по таблице — замыкающая топ-4 «Барселона» навестит идущий на пятой строчке «Реал Сосьедад». Арбитр Хавьер Альберола Рохас даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок 12-го тура чемпионата Испании в прямом эфире.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе каталонцев: поставить на парней Хави можно с коэффициентом 2.25, что составляет около 39% вероятности. Выигрыш «Сосьедада» оценили в 3.14 (32%). Ничью предложили с котировкой 3.49 (29%).

В этом сезоне баски еще ни разу не уступили на своем поле. Опция 1X доступна за 1.68.

Эксперты сомневаются, что разборка на «Реале Арене» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.93.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.72. Обратный рынок дали за 2.13.

Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона»

В прошлые выходные каталонцы потерпели первое поражение в сезоне — от «Реала» в класико. Но выезд в Сан-Себастьян — далеко не стопроцентная гарантия очков. Бело-голубые пока ни разу не уступили на «Реале Арене» — четыре победы и два «мирных» результата в примере плюс ничья с «Интером» (1:1) в Лиге чемпионов. Баски в принципе хороши в этом сезоне — справиться с ними удалось только мадридским клубам, «Реалу» и «Атлетико». Причем поединки на «Сантьяго Бернабеу» и «Ванда Метрополитано» получились упорными и завершились с одинаковым счетом в пользу хозяев (2:1). Сине-гранатовые потеряли баллы в двух предыдущих гостевых встречах ла лиги — с «Мальоркой» (2:2) и «Гранадой» (2:2). У команды Арсена Захаряна есть все шансы продлить серию.

Рекомендуемая ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и ТБ 1.5 мяча за 2.19.

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