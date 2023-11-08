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Сегодня, 12:15

«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: где смотреть матч Лиги чемпионов 8 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Бенфика» 8 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
«Реал Сосьедад» — «Бенфика».
Фото Global Look Press
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8 ноября «Реал Сосьедад» встретится с «Бенфикой» в четвертом туре группового этапа. Встреча на «Реале Арене» начнется в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» с 20.30 мск.

Лига чемпионов. Группа D
08 нояб, 20:45. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Бенфика

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «Сосьедада» предложили с коэффициентом 1.92, это около 48% вероятности. Ничью оценили в 3.63 (28%). Триумф «орлов» дали с котировкой 4.18 (24%).

«Бенфика» стартовала в Лиге чемпионов с трех поражений. Считаете, что в четвертом туре лиссабонцы наконец наберут первые очки? Опцию Х2 можно взять за 1.95.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.82. «Обе забьют» идет за 1.89, обратный вариант — за 1.92.

Обе победы на групповом этапе бело-голубые одержали всухую. Еще один поединок басков без пропущенных мячей доступен за 2.50.

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В нынешнем розыгрыше главного клубного турнира Европы Анхель Ди Мария и компания пока не отличились ни разу. Окончание неудачной серии красных имеется за 1.53.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.60;

  • 1:0 в пользу «Сосьедада» — за 7.01;

  • 0:0 — за 8.00.

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