Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

15 марта, 14:15

«Реал Сосьедад» — «Кадис»: где смотреть матч ла лиги 15 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал Сосьедад» — «Кадис» 15 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в 29-м туре ла лиги примет 18-ю команду чемпионата «Кадис». Матч состоится 15 марта на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Сесар Сото Градо. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 29-й тур
15 мар, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:0
Кадис

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу басков можно с коэффициентом 1.49, что приблизительно 66% вероятности. Успех «Кадиса» предложен с котировкой 8.00 (11%), ничья идет за 4.10 (23%).

Вероятность того, что гости не уступят в предстоящем матче, оценена в 2.71.

Три наиболее очевидных, по оценкам букмекеров, исхода поединка выглядят следующим образом:

• 1:0 — за 4.20;

• 2:0 — за 4.90;

• 0:0 — за 7.00.

Игроки &laquo;Реал Сосьедада&raquo;. «Реал Сосьедад» — «Кадис»: прогноз на матч ла лиги 15 марта 2024 года

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.58.

Рынок на обмен результативными атаками идет за 2.57, обратный вариант доступен за 1.47.

Комбинированный вариант ТМ 2.5 и «обе забьют — нет» оценен в 1.74.

Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

0
Читайте также
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Широков: «Нам по силам выиграть кубок»
Еременко: «Баллоны Разина не такие сложные»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал Сосьедад» — «Кадис»: прогноз на матч ла лиги 15 марта 2024 года

«Дармштадт» — «Бавария»: прогноз на матч бундеслиги 16 марта 2024 года