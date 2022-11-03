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Сегодня, 17:15

«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч Лиги Европы 3 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 3 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
Александр Серлот («Реал Сосьедад»).
Фото Global Look Press
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«Манчестер Юнайтед» в последнем туре группового этапа Лиги Европы встретится с лидером группы Е «Реал Сосьедад». Матч пройдет 3 ноября на домашнем стадионе сансебастьянцев «Реале Арена», болгарин Георги Кабаков даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 20.30 мск.

Лига Европы. Группа E
03 нояб, 20:45. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — серьезные фавориты матча: поставить на выигрыш манкунианцев можно с коэффициентом 2.25, вероятность — приблизительно 43%. Успех «Сосьедада» оценен в 3.30 (30%), на ничью предложена котировка 3.60 (27%).

Ждете шестую победу «Реала» на групповом этапе? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благополучном исходе принесет 3300 рублей.

Правда, три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата матча намекают на солидное преимущество «красных дьяволов»:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа гостей 1:0 — за 7.40;

• успех «МЮ» 2:1 — за 8.60.

«Реал Сосьедад» выиграл в каждом матче группового этапа, в том числе разобрался с «МЮ» в первом туре (1:0). В остальных соревнованиях команда из Сан-Себастьяна тоже выступает хорошо: за 17 игр во всех турнирах уступила только в четырех. Верите, что хозяева не проиграют и в предстоящем матче? Этот рынок доступен за 1.69.

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Первая встреча команд завершилась минимальной победой «Реал Сосьедада» (1:0). Ждете в предстоящей игре больше голов? Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.

Поставить на забитые мячи от обеих команд можно с коэффициентом 1.79, обратный рынок доступен за 2.02.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, ставка на победу гостей и тотал больше 2.5 мяча предложена с котировкой 3.50. Вероятность того, что этого не произойдет, оценена в 1.30.

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ФК Реал Сосьедад
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