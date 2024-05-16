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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

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«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: команда Захаряна сражается за попадание в Лигу Европы

Прогноз на матч ла лиги «Реал Сосьедад» — «Валенсия» 16 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).
Фото Global Look Press
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16 мая «Реал Сосьедад» и «Валенсия» закроют программу 36-го тура чемпионата Испании. Команды сойдутся на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток Сесара Сото Градо прозвучит в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
16 мая, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Валенсия

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к тому, что в этом поединке выиграют Арсен Захарян и компания: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.60, что составляет около 59% вероятности. Успех «Валенсии» оценили в 6.00 (16%). На «мирный» исход предложили котировку 4.00 (25%).

В трех предыдущих визитах в Сан-Себастьян «летучие мыши» добыли победу и две ничьи. Опция X2 доступна за 2.12.

Эксперты сомневаются, что встреча на «Реале Арене» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.62.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 2.18. Обратный рынок дали за 1.63.

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Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Валенсия»

Коллективу Имманоля Альгуасиля необходимо финишировать в топ-6, чтобы квалифицироваться в Лигу Европы. До занимающего пятую строчку «Атлетика» дотянуться вряд ли получится: басков разделяет восемь очков. А вот до «Бетиса» куда ближе — лишь один балл. Следующий соперник Арсену Захаряну и компании вполне по силам: «летучие мыши» летят в Сан-Себастьян в компании с безвыигрышной серией из четырех матчей подряд. В выходные команда Рубена Барахи скатала нулевую ничью с «Райо Вальекано», а до этого уступила «Алавесу» (0:1), «Барселоне» (2:4) и «Бетису» (1:2). Да и в первом круге черно-белые проиграли «Сосьедаду» на «Месталье» (0:1).

Очные встречи клубов редко получаются богатыми голами: пять последних поединков вместили всего четыре забитых мяча. Самой результативной на этом отрезке стала прошлая разборка на «Реале Арене» (1:1). Многое указывает на продолжение тренда: бело-голубые пробили «низ» в в шести недавних играх из семи, а валенсийцы — в в семи из девяти.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 1.92.

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Прогнозы на спорт
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ФК Реал Сосьедад
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