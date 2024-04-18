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Сегодня, 01:05

«Реал» стал фаворитом Лиги чемпионов после вылета «Манчестер Сити»

Евгений Коростелев
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Мадридский «Реал» в серии пенальти переиграл «Манчестер Сити» и пробился в полуфинал Лиги чемпионов (4:4 по сумме двух матчей, 4:3 в серии 11-метровых). Благодаря этому успеху 14-кратные победители турнира стали фаворитами текущего розыгрыша — на итоговый триумф команды Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 2.80.

Алексей Миранчук, Джанлука Скамакка и&nbsp;Ханс Хатебур (&laquo;Аталанта&raquo;). «Аталанта» примет «Ливерпуль» и готова к еще одной сенсации. Для нее у Гасперини есть новый герой

Вторым претендентом на титул аналитики считают «ПСЖ», который ни разу в истории не выигрывал главный еврокубок (3.20). Победа в турнире «Баварии» оценена котировкой 4.00, наименьшие шансы на викторию у дортмундской «Боруссии» (8.00).

В первом полуфинале «ПСЖ» сыграет с «Боруссией», «Реал» померяется силами с «Баварией». Стартовые матчи раунда состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая.

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