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Сегодня, 19:45

«Реал» — «Вильярреал»: где смотреть матч ла лиги 17 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал» — «Вильярреал» 17 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
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17 декабря в 17-м туре ла лиги мадридский «Реал» встретится с «Вильярреалом». Игра состоится в 23.00 по московскому времени на «Сантьяго Бернабеу», в прямом эфире ее можно будет посмотреть на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Обслужит матч арбитр Хорхе Фигероа Васкес.

Испания. Ла Лига. 17-й тур
17 дек, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Вильярреал

Букмекерская компания Olimpbet считает «Реал» безоговорочным фаворитом матча. На победу мадридцев можно поставить за коэффициент 1.24, что примерно 81% вероятности исхода. Успех «Вильярреала» котируется за 10.75 (5%), мирный исход идет за 6.88 (14%).

«Желтая подлодка» не проиграла бланкос четыре последних матча в чемпионате. Вариант Х2 оценен в 4.28.

В трех предыдущих встречах между командами прошел «верх» по голам: ТБ 2.5 доступен за 1.32, ТБ 3.5 — за 1.84. Противоположные ТМ 2.5 и ТМ 3.5 предложены за 3.10 и 1.92 соответственно.

На то, что счет откроет «Реал», котировка — 1.28. На «Вильярреал» — 3.85. Отсутствие голов идет за 8.75.

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Обмен голами можно оформить за 1.71, условие «обе забьют — нет» — за 2.10.

Оформит ли Джуд Беллингем дежурный мяч за клуб? Коэффициент на это событие — 2.10.

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Футбол
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ФК Вильярреал
ФК Реал
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