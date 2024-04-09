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Сегодня, 16:55

«Реал» всего в девятый раз за 300 матчей идет аутсайдером домашнего матча

Евгений Коростелев
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Лига чемпионов. 1/4 финала
09 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Манчестер Сити

9 апреля «Реал» и «Манчестер Сити» встретятся на «Сантьяго Бернабеу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Мадридцы, несмотря на домашний статус встречи, идут аутсайдерами: на их победу в букмекерской компании Winline можно поставить за 2.75, тогда как на успех «горожан» коэффициент — 2.60. Ничья доступна за 3.55.

«Реал» всего в девятый раз за последние 300 игр во всех турнирах не является фаворитом игры на «Сантьяго Бернабеу». В третий раз — в противостоянии с «Сити». Также бланкос трижды считались аутсайдерами в матчах с «Барселоной».

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