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Сегодня, 12:15

«Рейнджерс» — «Арис»: где смотреть матч Лиги Европы 30 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Рейнджерс» — «Арис» 30 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Рейнджерс».
Фото Getty Images
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«Арис» Александра Кокорина в пятом туре группового этапа Лиги Европы сойдется со второй командой квартета С — «Рейнджерс». Матч пройдет на стадионе шотландцев «Айброкс», стартовый свисток норвежского рефери Рохита Сагги прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Лига Европы. Группа C
30 нояб, 23:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
Арис Л

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение команде Филиппа Клемана: коэффициент на победу «джерс» — 1.32, что составляет приблизительно 74% вероятности. Успех киприотов предложен с котировкой 9.00 (10%) — это наименее реальный исход противостояния. Ничья идет за 5.70 (16%).

Единственные очки на групповом этапе «Арис» набрал в первой встрече с «Рейнджерс», когда неожиданно победил (2:1). Поставить на то, что в предстоящем поединке «легкая бригада» хотя бы не уступит, можно за 3.56.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство хозяев:

• победа «Рейнджерс» 2:0 — за 6.31;

• 1:0 — за 7.50;

• 3:0 — за 7.75.

Александр Кокорин (&laquo;Арис&raquo;). «Рейнджерс» — «Арис»: прогноз на матч Лиги Европы 30 ноября 2023 года

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.42.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.91, обратный рынок оценен в 1.88.

Комбинированный вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.05.

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