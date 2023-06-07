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«Родина» — «Нижний Новгород»: где смотреть стыковой матч 7 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция стыкового матча «Родина» — «Нижний Новгород» 7 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Нижнего Новгорода» приехали на игру с «Родиной».
Фото Телеграм-канал «Нижнего Новгорода», Telegram
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7 июня состоится первый стыковой матч за право играть в РПЛ между «Родиной» и «Нижним Новгородом». Дебютная встреча команд пройдет в Москве на стадионе «Спартаковец» имени Н.П. Старостина. Арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников даст стартовый свисток в 18.00 по столичному времени. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 17.55 мск.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
07 июн, 18:00. Академия "Спартак" им. Черенкова (Москва)
Родина
Пари Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: на победу нижегородцев можно поставить за 2.08, что составляет приблизительно 47% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 3.74 (25%), даже на ничью предложена меньшая котировка 3.38 (28%).

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Аналитики видят команду Сергея Юрана огромным фаворитом всего противостояния. Поставить на то, что в следующем сезоне РПЛ будет выступать «НН», можно за 1.19. Этот рынок на «Родину» доступен за 4.68.

Букмекеры считают, что игра не получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.32, ТМ 2.5 — за 1.55. Команды в прошедшем сезоне действительно не блистали в атаке: «Нижний» в РПЛ отличался в среднем 1.1 раза за игру, «Родина» — 1.2 раза за матч в первой лиге.

Рынок на результативные удары от обеих команд доступен за 2.11, обратный вариант «обе забьют — нет» — за 1.72.

Комбинированный вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.60.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество гостей:

• победа «Нижнего» 1:0 идет за 5.70;

• ничья 1:1 — за 6.00;

• 0:0 — за 6.86.

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«Енисей» — «Факел»: где смотреть стыковой матч 7 июня 2023 года онлайн в прямом эфире