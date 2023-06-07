7 июня «Родина» и «Нижний Новгород» сойдутся в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Игра пройдет в Москве на стадионе «Спартаковец» имени Н.П. Старостина и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — петербуржец Кирилл Левников. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 17.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают нижегородцев фаворитами встречи: поставить на победу команды Сергея Юрана можно с коэффициентом 2.08, что примерно 47% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 3.74 (25%), даже ничья идет за меньшие 3.38 (28%).

Ставка в 1000 рублей на «Нижний Новгород» при благоприятном исходе принесет 2080 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество гостей:

• победа «Нижнего» 1:0 идет за 5.70;

• ничья 1:1 — за 6.00;

• 0:0 — за 6.86.

Букмекеры считают, что игра не получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.32, ТМ 2.5 — за 1.55.

Рынок на результативные удары от обеих команд доступен за 2.11, обратный вариант «обе забьют — нет» — за 1.72.

Прогноз и ставка на стыковой матч «Родина» — «Нижний Новгород»

Нижегородцы выглядят серьезными фаворитами всего противостояния: команде Юрана не хватило всего двух очков, чтобы остаться в РПЛ и избежать стыковых матчей. «Нижний» неплохо провел финиш сезона: уступил лишь однажды в пяти последних турах, а также одержал две яркие победы над «Сочи» (4:0) и «Химками» 2:0. Вдобавок «НН» выковал нулевую ничью с грозным «Спартаком». «Родина» же чудом попала в стыки: коллектив Дмитрия Парфенова занял пятое место в первой лиге, но из-за проблем с лицензией у «Алании» угодил в переходные игры.

Рекомендуемая ставка: победа «Нижнего Новгорода» за 2.08.

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