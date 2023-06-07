Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Родина» — «Нижний Новгород»: прогноз и ставка на стыковой матч 7 июня 2023 года

Прогноз на стыковой матч «Родина» — «Нижний Новгород» 7 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Астемир Гордюшенко.
Фото Официальный сайт ФК «Родина»
Telegram Дзен

7 июня «Родина» и «Нижний Новгород» сойдутся в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Игра пройдет в Москве на стадионе «Спартаковец» имени Н.П. Старостина и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — петербуржец Кирилл Левников. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 17.55 мск.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
07 июн, 18:00. Янтарь (Москва)
Родина
Пари Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают нижегородцев фаворитами встречи: поставить на победу команды Сергея Юрана можно с коэффициентом 2.08, что примерно 47% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 3.74 (25%), даже ничья идет за меньшие 3.38 (28%).

Ставка в 1000 рублей на «Нижний Новгород» при благоприятном исходе принесет 2080 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество гостей:

• победа «Нижнего» 1:0 идет за 5.70;

• ничья 1:1 — за 6.00;

• 0:0 — за 6.86.

Букмекеры считают, что игра не получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.32, ТМ 2.5 — за 1.55.

Рынок на результативные удары от обеих команд доступен за 2.11, обратный вариант «обе забьют — нет» — за 1.72.

Дэвид Мойес. «Фиорентина» и «Вест Хэм» спасли Лигу конференций от уныния. Что Мойес и Итальяно устроят на этот раз?

Прогноз и ставка на стыковой матч «Родина» — «Нижний Новгород»

Нижегородцы выглядят серьезными фаворитами всего противостояния: команде Юрана не хватило всего двух очков, чтобы остаться в РПЛ и избежать стыковых матчей. «Нижний» неплохо провел финиш сезона: уступил лишь однажды в пяти последних турах, а также одержал две яркие победы над «Сочи» (4:0) и «Химками» 2:0. Вдобавок «НН» выковал нулевую ничью с грозным «Спартаком». «Родина» же чудом попала в стыки: коллектив Дмитрия Парфенова занял пятое место в первой лиге, но из-за проблем с лицензией у «Алании» угодил в переходные игры.

Рекомендуемая ставка: победа «Нижнего Новгорода» за 2.08.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Нижний Новгород
ФК Родина
1
0
Читайте также
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фиорентина» — «Вест Хэм»: прогноз на финал Лиги конференций 7 июня 2023 года